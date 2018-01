Gentile Direttore, In queste giornate di pausa natalizia e di inizi 2018, emerge un dato certo, sul quale riflettere politicamente : a primavera 2018 in ITALIA si voterà PER LE POLITICHE ...

Caso De Benedetti. Pignatone, violato segreto d’Ufficio

Pubblicato il 11-01-2018

Riesplode il caso De Benedetti in piena campagna elettorale dopo che la registrazione della telefonata tra l’imprenditore e l’ex presidente del Consiglio, allegata al fascicolo che la Procura di Roma ha trasmesso alla Commissione parlamentare banche — rimasta finora segreta — è balzata agli onori della cronaca.

Adesso però proprio perché le elezioni sono sempre più vicine ci si chiede come sia venuta fuori la registrazione di quella telefonata.

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo in relazione alla fuga di notizie su alcuni documenti depositati nella commissione banche e in particolare il verbale della telefonata intercettata tra l’imprenditore Carlo De Benedetti e un broker. I pm procedono per rivelazione di segreto d’ufficio.

Un mese fa, su richiesta del senatore Andrea Augello (Idea) la commissione banche chiede ai magistrati romani l’invio del fascicolo. Il plico arriva il 29 dicembre. E contiene quel colloquio finora inedito, destinato a rimanere segreto proprio perché il procuratore Giuseppe Pignatone e il sostituto Stefano Pesci hanno chiesto l’archiviazione dell’indagine.

Il presidente della Commissione d’inchiesta sulle Banche Pier Ferdinando Casini, secondo quanto si apprende, ha fornito, in risposta alla richiesta avanzata dal procuratore capo di Roma Giuseppe Pignatone, l’elenco dei nominativi delle persone che hanno preso visione degli atti, coperti da segreto. Pignatone ha aperto un fascicolo contro ignoti sulla fuga di notizie riportate dalla stampa ipotizzando il reato di rivelazione di segreto d’ufficio. Gli atti, da cui sono state estrapolate le conversazioni telefoniche riportate sulla stampa fra Carlo De Benedetti e il broker per l’acquisto dei titoli delle banche popolari, sono consultabili sotto la supervisione della Guardia di Finanza ed esclusivamente nei locali della Commissione a Palazzo San Macuto.