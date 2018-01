Alla cassa di un supermercato una signora anziana sceglie un sacchetto di plastica per metterci i suoi acquisti. La cassiera le rimprovera di non adeguarsi all'ecologia e gli dice: "La ...

Corso di formazione per curatore d’archivio d’artista 1, 2 e 3 febbraio

Nell’anniversario della sua costituzione la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea entra a far parte dell’Associazione Italiana Archivi d’Artista (AitArt) e si propone come sede ospitante del workshop interdisciplinare che si svolgerà dal 1° al 3 febbraio 2018.

Negli ultimi tempi il tema degli archivi e dei lasciti degli artisti ha acquistato interesse e richiamato attenzione. I motivi possono qualificarsi di natura culturale, economica e di salvaguardia dell’identità e della autenticità delle opere, specialmente in considerazione dei nuovi linguaggi del contemporaneo. L’Archivio postumo dell’artista è essenziale per conservare viva la memoria e tramandare traccia della sua partecipazione alla vita intellettuale dell’ambiente artistico e culturale e contemporaneo di appartenenza; l’Archivio per l’artista vivente e attivo è riferimento e traccia dell’attività per la sua storia e vita futura e per l’autenticità delle sue opere. Da queste premesse scaturiscono considerazioni e interrogativi.

Innanzitutto: Cosa si intende per e cosa è in realtà l’Archivio d’artista? Come viene strutturato? Quale competenze coinvolge? Quali normative legali e di comune consuetudine si applicano e sono da rispettare? Quali sono i requisiti che possono qualificare il Curatore di Archivio d’Artista? Come organizzare la successione di un artista e i suoi lasciti?

Molti archivi esistenti si sono formati nel tempo con l’esperienza, la volontà e la coscienza dell’importanza di mantenere viva la figura dell’artista per tramandarla; vi sono peraltro patrimoni documentali ancora da valorizzare e produzioni contemporanee da tutelare per resistere al tempo e al divenire dei fenomeni artistici.

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza.

Per le iscrizioni vai su www.aitart.it

Per il programma completo: lagallerianazionale.com