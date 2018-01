Dopo la fine del Psi si parlò di diaspora. L’elettorato socialista si divise in poli opposti, anche se la maggioranza in funzione anti giustizialista preferì ...

La sedizione è finita. L’Iran dopo le proteste

Pubblicato il 04-01-2018

Dopo una settimana di proteste, sembrano diminuire le segnalazioni di nuove manifestazioni anti-regime in Iran, adesso a tornare in piazza sono i sostenitori del governo e della guida suprema Ayatollah Khamenei. Filo-governativi in piazza anche a Mashad, nel nordest del Paese, dove le proteste contro corruzione e crisi economiche sono iniziate, prima di estendersi al resto dell’Iran. Tuttavia, non è chiaro ancora se si tratti di un affievolimento delle proteste o semplicemente di una mancanza di notizie causata dal giro di vite del governo sui social network.

Non sarà del tutto vero. Ma è verosimile. Ed è il messaggio che attendeva il mondo esterno (eccezion fatta degli Stati uniti e di Trump con i suoi pericolosi e, per inciso, controproducenti deliri). Così dall’Europa non erano arrivate solidarietà ai manifestanti e condanne la regime ma ripetuti inviti alla moderazione e al dialogo rivolti a quest’ultimo. Le imprese che avevano moltiplicati scambi, collaborazioni e investimenti ma non ancora nella massa critica necessaria a garantire il necessario sviluppo dell’economia e della società iraniana interpretavano questi inviti a sostegno della stabilità del regime. I politici, ansiosi anch’essi di evitare la riapertura di uno scontro di “tutti contro tutti”che si sarebbe risolto in una sconfitta dei sostenitori del dialogo e dell’apertura, interpretavano il loro invito a colmare le acque come sostegno implicito a questi ultimi.

Ora, ed è quello che conta, questo invito sembra sostanzialmente recepito da “chi di dovere”. Sono un segnale in questo la dichiarazione che “la partita è chiusa”; insomma che non siamo di fronte ad un attacco frontale al regime ma a proteste violente ma circoscritte e perciò riassorbibili. Nello stesso senso, contrariamente alle apparenze, vanno le notizie sul numero dei morti e degli arrestati; e non solo la loro ridotta consistenza ma anche attenzione, per il semplice dato che vengano comunicate. E’ vero; le cifre saranno senz’altro inferiori al vero. Ma il fatto che si prenda la briga di darle, collega la “democrazia controllata”di Teheran su livelli qualitativamente diversi dai regimi arabi circostanti che dalla Siria di ieri all’Iraq di ieri e di oggi fino all’egitto di al Sisi si sono sempre gloriati della loro capacità repressiva mantenendo un ferreo segreto sulle sue dimensioni.

Per altro verso “la sedizione è finita”, notizia o falsa notizia che sia, è anche un importante segnale in politica interna: moderati, aperturisti, conservatori e potere costituito (leggi Guardiani, pasdaran) concordano tutti nel non fare della vicenda materia di scontro all’interno dell’attuale sistema di potere. Così sarà Rezai, capo dei Guardiani a decretare la “fine della sedizione” e, insieme, il suo carattere limitato e circoscritto; e soprattutto a rigettarne la responsabilità non sugli “occidentalizzanti”ma su Ahmadinejad, sul suo malgoverno e sul suo populismo; mentre Rezai, capo dei pasdaran, giustificherà la protesta come conseguenza delle inefficienza del potere ma senza fare nomi e il capo della magistratura di Teheran si precipiterà nel carcere di Teheran dichiarando che la maggior parte degli arrestati è “pentita degli errori commessi”. In quanto ad Ahmadinejad, il leader della rivolta populista contro il potere e l’occidente, si è affrettato a dissociarsi: lui con la rivolta non c’entra nulla.

Abbiamo anche, certo, l’intervento di Khamenei a denunciare i manifestanti come manovrati da potenze straniere; ma anche qui senza fare nomi, cognomi e indirizzi (diciamo, il minimo sindacale all’indomani dell’intervento irresponsabile oltre che demenziale di the Donald).

Significativo il fatto che gli interlocutori esterni abbiano capito la sostanza del messaggio: se non dovesse accadere nulla di clamoroso, Macron dovrebbe arrivare tra breve a Teheran per discutere dell’intero dossier mentre qui e oggi il presidente del consiglio libanese Hariri, libero dalle grinfie saudite, ha ricevuto con reciproci impegni per il futuro una consistente delegazione iraniana.

Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? I pessimisti hanno tutto il diritto di ritenere che l’equilibrio tra le varie “fazioni”si tradurrà in immobilismo e, quindi, nell’aggravarsi della situazione economica e sociale (un dato che è alla base della rivolta tanto intensa quanto poco mirata nei suoi bersagli e nelle sue richieste). Dalla parte degli ottimisti una scommessa politica fondata su esperienze precedenti ma anche sul carattere specifico della società e della civiltà iraniana; leggi la scommessa su di un cambiamento non solo basato sullo sviluppo dei rapporti con l’occidente ma anche sulle aspirazioni profonde dei cittadini