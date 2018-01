Orietta é reggiana come me. Anzi, rispetto a me, che sono reggiano di città, lei é una provinciale, essendo nata a Cavriago. Sì, nella rossa ...

L’allusione di Santagata

Pubblicato il 16-01-2018

In un’intervista pubblicata su Repubblica, Giulio Santagata, uno dei tre leader della lista Insieme, risponde non si capisce se a una proposta, a un desiderio del Pd, a una voce di corridoio, di non presentare la lista in cambio di un’offerta, forse più appetitosa, di collegi uninominali per i suoi candidati. Non si comprende se questa idea sia stata lanciata anche agli altri due partner del centro-sinistra, e cioè a quella dei centristi e di Bonino-Tabacci, qualora la tempestosa e altalenante Emma e l’ex democristiano Bruno decidessero di collocarsi nella coalizione. Se insomma il Pd, forse per frenare la caduta dei consensi che pare progressiva secondo i sondaggi, intende non più presentare la sua lista, ma una lista di coalizione, comprendente anche le due o tre liste alleate.

Vorremmo capire. E se Santagata conosce le cose magari potrebbe spiegarle meglio. Nella sua intervista il leader prodiano é molto netto. Egli assicura che la lista Insieme deve essere presentata e che il Pd da solo non rappresenta tutta l’area del centro-sinistra. E pare convinto di quel che dice, anche quando sostiene che la lista Insieme può raggiungere il tre per cento. Facciamo due conti. E’ ben noto anche ai sassi che in Italia più liste portano più voti. Ed é altrettanto ben noto che le unificazioni, anche quando sono il frutto di convergenze ideali, penso a quella socialista del 1966, sono destinate al fallimento.

Non é solo una questione di numeri, e sarebbe miope che il Pd si accontentasse, travestendosi in un altro soggetto politico, di raggranellare uno o due punti in più, annullando una coalizione che ne potrebbe conquistarne di più. Certo il Pd é oggi alle prese con mille problemi non da ultimo quello delle candidature, basti pensare che alla Camera, senza premio di maggioranza, i suoi eletti rischiano di risultare la metà. Esiste anche, io credo un problema politico. Davvero l’apporto dei socialisti, dei verdi, dei prodiani, potrebbe essere annullato e pagato solo con qualche collegio in più? No dai. Credo proprio che Santagata abbia capito male…