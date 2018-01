La sinistra di Pietro Grasso ex magistrato anti mafia, il partito liberi e uguali ha deciso di non dare il suo appoggio a Giorgio Gori alle elezioni regionali della Lombardia. ...

Durante una campagna elettorale, i partiti dovrebbero essere rispettosi dei destinatari dei loro messaggi. In democrazia, la gara ad avere più consensi è un’azione nobile, ma non si dovrebbe bluffare, ...

Orietta é reggiana come me. Anzi, rispetto a me, che sono reggiano di città, lei é una provinciale, essendo nata a Cavriago. Sì, nella rossa ...

In gergo calcistico la maglia numero 10 individua un ruolo decisivo, non a caso ricoperto da grandi campioni, i cui nomi italiani o stranieri sono sulla bocca di tutti. Le ...

LegalFling. Arriva l’App per dare il consenso prima del sesso

Pubblicato il 15-01-2018

Ve lo ricordate il fogliettino delle elementari ‘Ti vuoi mettere con me?’ e relativa croce sì e no? Arriva un App simile dall’Olanda. L’applicazione si chiama LegalFling e di base si occuperà di far sapere alla persona con cui si è usciti fino a che punto ci si vuole spingere, sessualmente parlando, tramite un sistema molto semplice: con un cuoricino si dirà di sì al sesso (singolo o di gruppo a seconda delle circostanze), mentre con una croce si dirà di no. L’applicazione permetterà anche di definire la durata del rapporto, che può variare da una sveltina di pochi minuti a una relazione di anni. Si potrà mandare una richiesta di consenso attraverso WhatsApp o un’altra app di messaggistica, stabilire i propri limiti a letto e usare tali impostazioni anche una relazione a lungo termine, inviare una lettera di diffida con un semplice click nel caso sia stata commessa una violazione

Un vero e proprio contratto tra le parti coinvolte, detto appunto Live Contract, inoltre durante la “transazione” è possibile generare un accordo legale a tutti gli effetti (ma la sua validità varia da Paese a Paese).

Già sta facendo discutere, ma per il momento si tratta di un progetto…