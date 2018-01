Alla cassa di un supermercato una signora anziana sceglie un sacchetto di plastica per metterci i suoi acquisti. La cassiera le rimprovera di non adeguarsi all'ecologia e gli dice: "La ...

Marina Ripa di Meana, mondana e provocatrice, una vita da palcoscenico

Pubblicato il 05-01-2018

Marina Ripa di Meana, è morta a Roma a 76 anni, dopo una lunga battaglia contro il tumore. Nota per la sua vita mondana e per i suoi libri scomodi, la scrittrice veniva da Reggio Calabria, città che aveva lasciato per Roma, qui ha conosciuto e vissuto con il mondo intellettuale e artistico che ha fatto di lei una celebrità nella Capitale. Ma a renderla nota sono state soprattutto le sue battaglie ecologiste. Sono note le sue campagne contro lo sterminio dei cuccioli delle foche, contro l’uso per moda e vanità delle pelli e delle pellicce, contro le corride, contro gli esperimenti nucleari francesi nell’atollo di Mururoa.

Ma prima di questo, Marina Ripa di Meana è stata anche stilista, scrittrice, modella e musa, riuscendo però a liberarsi dalle maglie di “moglie di” e “compagna di” grazie al suo temperamento e al suo eclettismo intelligente.

Il suo vero nome era Maria Elide Punturieri, il suo cognome era dovuto al suo matrimonio con Carlo Ripa di Meana, alle cui nozze il testimone dello sposo fu il leader socialista Bettino Craxi. Di lui Marina raccontò: «Mi affascinava. Era un vero leader. Parlavamo dei nostri problemi coi figli. Litigavamo a volte, e gli dicevo che era un gran cafone. Però sono convinta che sia stato un grande, un grandissimo leader».