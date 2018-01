Nel 1942 Pietro Nenni, che in quello stesso anno si trovava ancora esule in Francia (ma non più come vedremo a Parigi, il luogo dove già dalla fine di novembre ...

Candidati con LeU con il logo Psi

Pubblicato il 15-01-2018

Carissime e carissimi,

siamo venuti a conoscenza che per la campagna elettorale in corso, alcuni

compagni/e si sono candidati/e nelle liste di Liberi e Uguali.

Premesso che ognuno è libero di fare le scelte che ritiene giuste, e che le

stesse vanno rispettate, altrettanto vero è che coloro che hanno preso questa

decisione avrebbero, per correttezza, dovuto darne comunicazione al Partito

di appartenenza.

Detto questo è bene chiarire, nell’interesse di tutti, che chiunque si candidi in

un partito o qualsivoglia aggregazione politica, diverso dal PSI, decade

automaticamente ed immediatamente da ogni carica all’interno degli

organismi e contestualmente dallo stesso Partito Socialista Italiano.

Diffidiamo tutti coloro, che hanno fatto questa scelta a parlare per nome e per

conto del PSI e/o utilizzare per qualsiasi motivo, in ogni sede e luogo, il nome

e il logo del PSI.

Il Segretario Psi Lombardia

Mauro Broi