Milano, un muro umano di solidarità

Pubblicato il 03-01-2018

“Invitiamo tutti, ma proprio tutti, quelli che hanno a cuore la nobiltà della politica a Milano a venire lunedì 8 gennaio alle ore 18.15 in via Andrea Costa 20a. Faremo un muro umano fuori dalla sede del Partito Socialista per non far sentire soli i socialisti milanesi che si riuniscono la prima volta dopo l’oggetto lanciato contro la loro sede il 27 dicembre scorso mentre erano presenti la onorevole Pia Locatelli e il segretario regionale Lorenzo Cinquepalmi (iscritto al Partito Radicale)”.

È quanto si legge in un comunicato di Gianni Rubagotti, Segretario dell’associazione per l’Iniziativa Radicale “Myriam Cazzavillan” in segno di solidarietà ai socialisti milanesi.

“Quel giorno – continua Gianni Rubagotti – una gamba di legno ha rotto il vetro e se fosse arrivata poco più in basso avrebbe colpito qualcuno dei presenti alla testa. È storia radicale la risposta nonviolenta alla violenza: ci disporremo fuori dal muretto della sede e staremo lì durante tutta la riunione. Ci auguriamo che anche altre forze politiche aderiscano. Se non altro perché la storia insegna che quello che è successo ai socialisti se trascurato può accadere anche ad altri e in maniera più grave. Per ora abbiamo la adesione del militante di Forza Italia ed ex segretario dei giovani repubblicani milanesi Bruno Cappuccio, speriamo che nonostante i giorni di festa a breve ne potremo comunicare altre”.