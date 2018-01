Morti di monossido, la Chiesa celebra insieme i funerali dei due fidanzati

Pubblicato il 05-01-2018

Alex Ferrari e Luca Bortolaso, i due studenti 21enni morti martedì scorso per avvelenamento dal monossido di carbonio in una casa vacanze sul Monte Baldo (Verona), stavano insieme da un anno e i parroci dei rispettivi paesi di provenienza, Bagnolo di Lonigo per Luca, e San Bortolo di Arzignano per Alex, hanno accolto la richiesta delle famiglie di celebrare esequie comuni, oggi nella chiesa di Arzignano (Vicenza).

«La scelta di celebrare insieme i funerali di Alex e Luca – dichiara don Alessio Graziani, portavoce della diocesi berica – risponde ad una precisa richiesta delle loro famiglie a cui la Chiesa in questo momento di immenso dolore desidera essere vicina con le parole della fede. Di fronte alla morte di due giovani, ogni altro commento ci pare quantomeno inopportuno».

L’ingresso in chiesa è stato mesto e silenzioso, con l’esclusione di telecamere, in segno di sobrietà come richiesto dai parenti delle giovani vittime che hanno voluto celebrare il funerale comune considerato il rapporto affettivo che legava Alex a Luca.