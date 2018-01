Gentile Direttore, In queste giornate di pausa natalizia e di inizi 2018, emerge un dato certo, sul quale riflettere politicamente : a primavera 2018 in ITALIA si voterà PER LE POLITICHE ...

Parte il nuovo Festival di Sanremo dell’architetto Baglioni

Pubblicato il 10-01-2018

Al via il carrozzone musicale del Festival di Sanremo giunto alla sua 68esima edizione che quest’anno sarà capitanato da Claudio Baglioni, presentatore e direttore artistico che avrà come spalle sul palco Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino.

Soliti convenevoli, come è ormai tradizione alla conferenza stampa che si è tenuta al teatro del Casinò di Sanremo per presentare la kermesse che prenderà il via tra poco meno di un mese sul palco dell’Ariston dal 6 al 10 febbraio. Ma Baglioni è un sognatore,”L’immaginazione al Festival, è questo il nostro motto, vogliamo cercare il bello ed emozionare”, forse proprio perchè è l’edizione numero 68 che evoca tempi in cui proprio l’immaginazione poteva essere potere.

E chissà quale Festival potremo immaginare, visto che l’evento musicale sarà palcoscenico anche per la campagna elettorale che terminerà il 4 marzo, giorno del voto per le politiche. Ma si sa, Sanremo sono solo canzonette e il “Festival di Sanremo è in linea con la mission di Rai Uno nella valorizzazione della cultura italiana mescolando arte e pop”, ha detto Angelo Teodoli il direttore della rete ammiraglia.

“Gioia, leggerezza e semplicità, così immagino Sanremo”, ha evidenziato Michele Hunziker che avrà il compito non facile di accompagnare il ‘dittatore artistico’ Claudio Baglioni in queste cinque serate, con Favino alla sua prima volta da presentatore. E sul ‘libanese’ di Romanzo Criminale la collega Michelle ha espresso parole di stima, “E’ un artista straordinario, è contemporaneamente un grande attore e un uomo di rara simpatia, riesce ad imitare tutti ma proprio tutti”.

E sarà un Festival tecnologico, infatti il regista Duccio Forzano ha annunciato un’innovazione: “Per la prima volta la SpiderCam entrerà al Teatro Ariston, stiamo lavorando per garantire il massimo della qualità ai telespettatori. L’ audio sarà 5.1, altissimo livello”.

Per quanto riguarda le novità sulla gara, le canzoni potranno durare 4 minuti, uno in più rispetto le passate edizioni.

Ecco i cantanti in gara:

Roby Facchinetti e Riccardo Fogli Il segreto del tempo

Nina Zilli Senza appartenere

The Kolors Frida

Diodato e Roy Paci Adesso

Mario Biondi Rivederti

Luca Barbarossa Passame er sale

Lo Stato Sociale Una vita in vacanza

Annalisa Il mondo prima di te

Giovanni Caccamo Eterno

Enzo Avitabile con Peppe Servillo Il coraggio di ogni giorno

Ornella Vanoni con Bungaro e Pacifico Imparare ad amarsi

Renzo Rubino Custodire

Noemi Non smettere mai di cercarmi

Ermal Meta e Fabrizio Moro Non mi avete fatto niente

Le Vibrazioni Così sbagliato

Ron Almeno pensami

Max Gazzè La leggenda di Cristalda e Pizzomunno

Decibel Lettera dal duca

Red Canzian Ognuno ha il suo racconto

Elio e le Storie Tese Arrivedorci

Nuove Proposte

Lorenzo Baglioni Il congiuntivo

Mirkoeilcane Stiamo tutti bene

Eva Cosa ti salverà

Giulia Casieri Come stai

Mudimbi Il mago

Ultimo Il ballo delle incertezze

Leonardo Monteiro Bianca

Alice Caioli Specchi rotti

Serate

Prima serata

Si esibiscono tutti i 20 Campioni in gara. Saranno votati tramite un sistema misto composto da: televoto (40%), giuria demoscopica (30%) e sala stampa (30%)

Seconda serata

Si esibiscono 10 dei 20 Campioni in gara, votati con sistema identico alla prima serata.

Inizia la gara delle Nuove Proposte: si esibiscono 4 degli 8 giovani in gara, votati anch’essi con sistema misto: televoto (40%), giuria demoscopica (30%) e sala stampa (30%). 2 vengono eliminati e 2 hanno accesso alla finale.

Terza serata

Si esibiscono i restanti 10 dei 20 Campioni in gara, votati con sistema identico alle precedenti serate. A fine serata viene stilata una classifica parziale di tutti gli artisti, data dalla media tra: i voti ottenuti nella prima serata, i voti ottenuti nella seconda serata (per le prime 10) e i voti ottenuti nella terza serata (per le seconde 10).

Prosegue la gara delle Nuove Proposte: si esibiscono i restanti 4 degli 8 giovani in gara e a seguito di votazione, con sistema identico alla precedente serata, 2 vengono eliminati e 2 hanno accesso alla finale.

Quarta serata

I 20 Campioni si esibiscono in una versione rivisitata del loro brano, interpretato assieme ad un altro artista. Durante questa serata gli artisti sono votati, sempre con sistema misto, da: televoto (40%), sala stampa (30%) e giuria di esperti (30%). I voti ottenuti in questa serata fanno media con i voti ottenuti nelle sere precedenti. A fine serata viene attribuito un premio RAI all’esibizione/arrangiamento più votato.

Si esibiscono le 4 Nuove Proposte finaliste. Il vincitore viene determinato dalle votazioni di: televoto (40%), sala stampa (30%) e giuria di esperti (30%).

Quinta serata – Finale

Si esibiscono tutti i 20 Campioni in gara, votati con sistema identico alla precedente serata (4ª serata). Viene stilata una classifica data dalla media dei voti ottenuti tra tutte le serate e si attribuiscono i vari premi (tra cui il premio della critica). Viene azzerata la classifica per i primi 3 classificati, ai quali viene data possibilità di effettuare uno spareggio, al cui termine viene eletto il vincitore.