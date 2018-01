Reggio Calabria, un aiuto alle famiglie disagiate

Pubblicato il 22-01-2018

In occasione delle recenti festività ed in continuità con l’iniziativa di solidarietà promossa dal Partito Socialista in diverse piazze , svoltasi il 30 dicembre, attraverso la distribuzione di lenticchie provenienti dalla Valnerina e dalle zone colpite dal sisma , anche a Reggio Calabria il giorno dell’Epifania, la Federazione provinciale del Partito Socialista Italiano di Reggio Calabria ha voluto donare prodotti alimentari di diverso genere (pasta, olio, legumi, salumi, formaggi, conserve, latticini e tanto altro ancora) alla Fondazione Banco Alimentare Onlus della nostra città. Con questa iniziativa di solidarietà, rendendosi partecipi delle difficoltà economiche in cui si trovano tanti cittadini, i socialisti di Reggio Calabria hanno voluto offrire il loro contributo mostrando la loro vicinanza alla Fondazione che, in collaborazione con la Caritas diocesana, opera sul nostro territorio da molti anni sovvenendo ai bisogni di tante famiglie disagiate.

Nella consapevolezza di muoversi sul versante della speranza, in un momento dedito al consumismo natalizio, la Federazione provinciale PSI reggina ha voluto gettare uno sprazzo di luce, perché, nonostante tutto, speranza significa forza di rinnovare le cose. Il coraggio e la speranza di tutti coloro, e sono tanti, che non riescono a “tirare avanti”, in una società ormai per tanti versi rassegnata alla disoccupazione e al buio economico, dovrebbero portare alla riflessione. Con l’invito a fare ciascuno di noi la propria parte per un mondo più giusto, solidale ed equo, il gesto del PSI reggino è stato accolto con entusiasmo dagli operatori della fondazione e dalla comunità locale