Scrive Adalberto Andreani:

Elezioni e candidati

Pubblicato il 08-01-2018

Gentile Direttore,

In queste giornate di pausa natalizia e di inizi 2018, emerge un dato certo, sul quale riflettere politicamente : a primavera 2018 in ITALIA si voterà PER LE POLITICHE NAZIONALI. Circolano così nomi di candidati famosi, più o meno visibili in TV…. attori, calciatori, uomini di spettacolo,, giornalisti, i quali ambiscono ad ” un posto al sole”….. Più o meno legittimamente. Da avvocato, giro molto, e sento persone di ceti sociali diversi, disparati, opinioni anche sorprendenti. Per esempio il giudizio che molti forniscono sul premier GENTILONI è un giudizio buono, di gradimento. Una figura politica, considerata dapprima” outsider” ma che in realtà è risultata gradevole, non invadente, discreta, riservata anche per il livello INTERNAZIONALE.

Del resto, in Italia avviene spesso, che personaggi che stanno ai margini per lunghi periodi, poi si rivelano come uomini di grande personalità, anche per eventi storici imprevisti e fortuiti. Nella storia d’Italia gli esempi in proposito sono molteplici. Quindi inviterei l’area cosidetta progressista a valutare il peso politico ed elettorale di tale nuova figura politica, che a mio avviso può raccogliere molti consensi all’uopo nelle prossime elezioni ed in tal senso rivelarsi una sorpresa positiva.

Andreani Adalberto

Rieti