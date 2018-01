Scrive Luciano Masolini:

L’articolo commemorativo di Guidetti

Pubblicato il 19-01-2018

Mi ha fatto molto piacere vedere l’altro ieri sulle pagine

dell’Avanti! un bel ricordo sui diciotto anni dalla scomparsa (19

gennaio 2000) di Bettino Craxi. Nel piacevolissimo articolo

commemorativo, il compagno Mario Guidetti parlando di colui che sulla

propria tomba fece scrivere: “La mia libertà equivale alla mia vita”,

ha giustamente evidenziato – fra le tante altre chiarificatrici cose –

la forte ipocrisia del Governo di quei tempi, che prima negò il

salvacondotto che sarebbe dovuto servire per permettere a Craxi di

curarsi in Patria e poi, però, andò concedendo i funerali di Stato.

Subito ovviamente respinti. Non ho mai conosciuto direttamente Bettino

Craxi e non mi sono mai certamente neppure considerato craxiano.

Tuttavia ho sempre ugualmente apprezzato il suo operato, riconoscendo

in lui un vero statista. Di sicuro, come ho detto altre volte,

l’ultimo di tale elevato livello. Non posso che concordare appieno,

quindi, con quanto ha scritto Guidetti: “… L’avere avuto problemi

con la magistratura non cambia il giudizio sull’uomo politico…”. Ed

è altrettanto vero, anzi verissimo che: “… Come tutti anche lui

commise errori e sottovalutò situazioni e però pagò il prezzo più

alto…”. Sì, pagò davvero il prezzo più alto. Articolo più bello di

questo l’Avanti! non poteva farlo. Anche per questo, dunque, proprio

mentre in questo stesso giorno in un cimitero di Hammamet si

depositeranno tanti garofani rossi (e simbolicamente anche il mio),

ringrazio più volte Mario Guidetti per quello che ha detto di così ben

ponderato sul politico Craxi. Il quale, in un lontano giorno dei primi

d’ agosto del 1992, alla Camera dei Deputati disse: “Qualcuno spero,

prima o poi ristabilirà il valore della verità, della giustizia ed il

quadro reale di tutte le responsabilità”.