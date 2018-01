Nel 1942 Pietro Nenni, che in quello stesso anno si trovava ancora esule in Francia (ma non più come vedremo a Parigi, il luogo dove già dalla fine di novembre ...

Dopo la fine del Psi si parlò di diaspora. L’elettorato socialista si divise in poli opposti, anche se la maggioranza in funzione anti giustizialista preferì ...

In gergo calcistico la maglia numero 10 individua un ruolo decisivo, non a caso ricoperto da grandi campioni, i cui nomi italiani o stranieri sono sulla bocca di tutti. Le ...

Solidarietà del Psi al docente aggredito alla scuola di Avola

Pubblicato il 12-01-2018

Il PSI esprime solidarietà nei confronti del docente della scuola Vittorini di Avola che il 9 gennaio è stato preso a calci e pugni dai genitori di un alunno, davanti agli studenti.

Purtroppo non si tratta di un episodio isolato, sempre più spesso infatti, avvenimenti di questo genere si ripetono nelle nostre scuole.

È il segnale evidente di un distacco tra cittadini ed Istituzione scolastica. Un distacco provocato non dalla professionalità dei docenti e del personale scolastico ma dalle scellerate scelte politiche di molti tra i governi che si sono susseguiti nell’ultimo ventennio.

Il PSI si è sempre impegnato per la tutela della scuola pubblica e continuerà a farlo nella consapevolezza di come l’istruzione statale sia il vero motore di quell’ascensore sociale che da anni ormai, in Italia, è bloccata al piano terra.

Restituire dignità alla scuola pubblica è di vitale importanza se si vuole tornare a ristabilire quei principi di giustizia sociale che troppi e da troppo tempo sembrano ignorare.

È necessario che si aumentino le risorse economiche ed umane da destinare all’istruzione pubblica, è necessario si svincoli il personale docente dall’inutile carico burocratico che ne limita il lavoro e che mortifica la professionalità. È soprattutto necessario far sì che l’Istituzione scolastica smetta di porsi al servizio del saper fare e torni ad essere luogo di conoscenza e di elaborazione didattica.

Luca Fantò

Referente nazionale PSI scuola