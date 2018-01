Il Pd per ora non arresta la sua decrescita, tutt’altro che felice anche per i suoi alleati, costante e progressiva, che si sviluppa settimana dopo ...

Telecom vola in borsa dopo indiscrezione Le Monde

Pubblicato il 23-01-2018

Telecom Italia vola in borsa, spiazzando anche Piazza Affari con il titolo a +1,22% a 0,741 euro. Il titolo italiano è volato in borsa dopo le indiscrezioni del quotidiano francese Le Monde sulle trattative intercorse lo scorso anno tra Orange e Deutsche Telekom per valutare una fusione alla pari, tuttavia i colloqui tra le parti si sarebbero poi interrotti dopo che il governo francese avrebbe posto il suo veto. La tedesca Telekom al momento potrebbe fagocitare Orange visto che le sue dimensioni sono quasi doppie rispetto quest’ultima: valore di mercato di circa 70 miliardi di euro, rispetto ai circa 40 miliardi di Orange. Tuttavia secondo i rumors si va sempre di più verso possibili consolidamenti extra-nazionali e il titolo italiano è sempre il più appetibile a detta degli analisti di Equita: da inizio anno il titolo Telecom Italia segna un +3%, sottoperformando con decisione l’indice Ftse Mib che viaggia in rialzo di quasi il 10% rispetto ai livelli di fine 2017.

Telecom Italia rappresenta chiaramente un possibile target anche se le norme sul golden power recentemente rafforzate e per la prima volta applicate su Vivendi rendono difficile pensare a un’operazione non concordata con il Governo