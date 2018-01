Torna il ‘gelo’. Nord Corea blocca delegazione per Seul

Pubblicato il 19-01-2018

Tutto punto e a capo per le due Coree, dopo il lento riavvicinarsi delle scorse settimane, il Supremo Leader ci ripensa e blocca la sua delegazione. Corea del Nord e Corea del Sud avevano raggiunto un accordo per sfilare insieme in occasione della cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali di Pyeongcheang, il 9 febbraio prossimo, così come aveva annunciato il ministero per la Riunificazione sudcoreano. Ma all’improvviso e senza una spiegazione la Corea del Nord ha bloccato l’invio della delegazione di 7 persone al Sud che da domani avrebbe dovuto effettuare i sopralluoghi delle esibizioni concordate dei suoi gruppi artistici a Seul e Gangnueng, parte degli accordi sulla partecipazione alle Olimpiadi invernali di PyeongChang. Il ministero dell’Unificazione sudcoreano, riporta la Yonhap, ha ricevuto la notifica di “sospensione” in tarda serata, senza alcuna motivazione. Hyon Song-wol, leader della Moranbong Band, avrebbe dovuto guidare la missione.