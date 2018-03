Non se ne può più di dibattiti televisivi intorno al risultato elettorale e alle prospettive governative. Ancora più insopportabili sono diventate le discussioni intorno a singoli punti programmatici, come: reddito ...

Cetraro. Plauso dei socialisti per il presidio di Libera

Pubblicato il 23-03-2018

“L’apertura del Presidio Territoriale di Libera sul Tirreno Cosentino, che avrà sede a Cetraro presso i locali comunali di via Roma – afferma in una nota Marco Occhiuzzi, segretario del Partito Socialista Italiano di Cetraro – rappresenta una buona notizia per la nostra Città e per tutto il comprensorio tirrenico. Un modo concreto e fattivo per affermare la cultura della legalità, dare un tangibile sostegno agli operatori economici vittime della delinquenza organizzata e fornire collaborazione ad istituzioni, enti ed associazioni locali”.

“Come socialisti – continua Marco Occhiuzzi – nell’esprimere soddisfazione per l’iniziativa messa in campo da Libera, intendiamo ringraziare il referente di Libera Calabria, Don Ennio Stamile, i dirigenti e tutti i volontari dell’associazione, che si impegnano liberamente per disseminare quella cultura della legalità, della giustizia, della solidarietà e della corresponsabilità che sono gli antidoti veri per sconfiggere il cancro del malaffare. La nascita di questo Presidio è di importanza strategica per il territorio e costituisce un ulteriore tassello nella battaglia che la comunità di Cetraro, da oltre trent’anni, conduce in difesa dell’agibilità democratica e per l’affermazione dei principi della legalità. In questa ottica e con questi propositi invitiamo tutti i cittadini del Tirreno Cosentino a sostenere l’attività di Libera ed – conclude Occhiuzzi -a partecipare all’evento celebrativo che si svolgerà domenica sera a Cetraro e che vedrà la partecipazione di don Luigi Ciotti, presidente nazionale di Libera”.