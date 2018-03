Vedendo quanto successo a Trèbes non potevo che ritornare a pensare al film di M. Kassovitz, “L’odio”. È un film del 1995, ambientato in Francia e il protagonista non è ...

Scampata alla Shoah uccisa per Antisemitismo

Pubblicato il 27-03-2018

Un’accusa gravissima che si fa fatica a credere per un delitto nell’odierna Parigi: antisemitismo. I due sospetti nell’inchiesta sull’assassinio di Mireille Knoll, superstite dell’Olocausto trovata carbonizzata e pugnalata nella sua casa di Parigi, sono da questa mattina indagati per omicidio a sfondo antisemita. È scampata da bambina all’antisemitismo della Seconda guerra mondiale ma arrivata a 85 anni, vedova e malata di Parkinson, non è sopravvissuta al nuovo odio contro gli ebrei. Mireille Knoll è stata uccisa con 11 coltellate, venerdì scorso, nel suo modesto appartamento di avenue Philippe Auguste, nell’XI arrondissement di Parigi, da un vicino di casa musulmano, 29 anni, e dal suo complice di 22. Nata nel 1932, la donna riuscì miracolosamente a scappare da Parigi con la madre – che aveva un passaporto brasiliano – evitando il rastrellamento che nel 1942, a metà luglio, preparò la deportazione di 13.000 ebrei.

Per anni l’assassino ha frequentato la casa della signora, quando nel 2000 è rimasta vedova del marito scampato ad Auschwitz, e quando poi si è ammalata. Il rapporto si è guastato quando la badante della signora Knoll ha accusato il vicino di avere molestato sua figlia, finendo in carcere. L’uomo avrebbe minacciato di vendicarsi dando fuoco al palazzo e per questo era stato di nuovo segnalato alla polizia, tuttavia il suo odio si è trasformato in antisemitismo, anche se il giovane musulmano conosceva Mireille da quando aveva sette anni. Nel pomeriggio di venerdì è andato a trovarla, poi poche ore dopo è tornato con un complice e un coltello e ha sfondato la porta. Gli assalitori poi hanno dato fuoco alla casa, nella speranza di cancellare le tracce.

“Esprimo la mia emozione davanti allo spaventoso crimine commesso contro la signora Knoll – ha twittato il presidente Emmanuel Macron – ribadisco la mia determinazione assoluta a lottare contro l’antisemitismo”.

L’assassinio è avvenuto un anno dopo l’atroce fine di un’altra ebrea a Parigi, Saraj Halimi, l’assassinio di Mireille Knoll getta ombre pesanti sul clima che si respira nella capitale francese e non più soltanto in banlieue.