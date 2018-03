Non passa giorno che dall’Europa non vengano in varie forme messaggi rivolti a Mattarella perché grazie alla sua moral suasion si formi un governo, non ...

Russiagate, John Dowd, avvocato di Trump si dimette

Pubblicato il 22-03-2018

Pochi giorni fa aveva chiesto di licenziare il procuratore speciale per il Russiagate, Robert Mueller, adesso è lui che lascia. John Dowd, capo degli avvocati del presidente degli Stati Uniti Donald Trump nell’indagine del cosiddetto Russiagate ha annunciato le sue dimissioni. “Amo il presidente e gli auguro molto bene”, ha detto alla NBC in una breve telefonata. La sua decisione è arrivata dopo che Trump ha deciso di aggiungere un nuovo avvocato di alto profilo, Joseph diGenova, al suo team legale. Fino a poco tempo fa, Dowd e un altro avvocato di Trump, Ty Cobb, sono stati determinanti nel persuadere Trump a bloccare gli attacchi personali su Mueller, cosa che non avverrà con il nuovo avvocato, inoltre la linea di Dowd è stata sempre quella di impedire che il Presidente testimoni.

Jay Sekulow, un altro avvocato di Trump, ha detto che il team legale continuerà a lavorare per difendere il presidente: “Continueremo la nostra rappresentanza in corso del presidente e la nostra cooperazione con l’Ufficio dei consulenti speciali”, ha affermato in una nota.

Tuttavia se la decisione di dimettersi di Dowd è stata condivisa da Trump, ormai frustrato e ansioso di vincere ‘la guerra’ e non più disposto a stare sulla linea difensiva.

La decisione fa già sobbalzare i mercati: Wall Street cede oltre l’1%, ma ciò è dovuto anche alla notizia dei dazi commerciali di Trump.