Scrive Andrea Zirilli:

L’odio: quel film che aveva capito tutto

Pubblicato il 26-03-2018

Vedendo quanto successo a Trèbes non potevo che ritornare a pensare al film di M. Kassovitz, “L’odio”. È un film del 1995, ambientato in Francia e il protagonista non è altro che l’odio. Un odio cieco che chiama odio: una vita vissuta al limite e immersa nella violenza. Una vita che la voce narrante accosta ad un uomo che si butta da un palazzo di 50 piani. Ad ogni piano diceva: “fin qui tutto bene, fin qui tutto bene”. Ma il problema non è la caduta ma l’atterraggio.

Quello a cui stiamo assistendo in questi anni tra Parigi, Nizza e infine Trèbes sembra una nuova versione del capolavoro di Kassovitz, ma purtroppo non è un film.

“Vent’anni fa L’Odio raccontava la vita delle banlieue francesi e dei casseurs, i teppisti delle periferie urbane francesi cresciuti tra rapine, spaccio e un’ avversione per il resto del mondo. Oggi figli e successori di quei casseurs sono il vivaio in cui le cellule europee dello Stato Islamico attingono per reclutare militanti e finanziarsi attraverso scippi, rapine e spaccio di narcotici”, recitava il “Giornale” nel Dicembre 2016. E quindi quel film aveva capito tutto 23 anni fa.

Allora occorre tenere i nervi saldi, vigilare e isolare i predicatori del disprezzo. Se vogliamo un mondo migliore e una società più giusta, abbiamo solo bisogno di rompere il circolo dell’odio e della violenza.

Dobbiamo reagire ma la reazione non deve essere l’odio. Farci diventare dei barbari, questo è il loro obiettivo. Questo sarà il loro successo.

E per reagire abbiamo bisogno che l’Islam mostri la sua vera faccia, quella colta e sensibile, quella profonda e moderata, non quella della jihad. Serve un Islam che condanni in piazza queste barbarie e agisca per isolare questi criminali.

Andrea Zirilli