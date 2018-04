30 giorni in bici a Roma. “Esci” la bicicletta

Pubblicato il 05-04-2018

Parte ad aprile l’iniziativa 30 giorni in bici per ‘smuovere’ la socialità pedalando. In Spagna si chiama 30 Días en Bici, altrove è conosciuto come 30 Days of biking (hashtag #30DOB) e si tratta dell’impegno di usare la bicicletta tutti i giorni del mese di aprile e a condividere l’esperienza online con ciclisti di tutto il mondo. Non esiste una distanza minima: si può fare il giro dell’isolato o decidere di percorrere 30 km per andare al lavoro in bici.

In occasione di “30 Giorni in Bici” si organizzano molte attività di ogni tipo che servono anche un po’ da scusa per uscire in bici tutti i giorni: pedalate di gruppo, giochi per bambini, alleycat, bicibus, sfilate in bici, biciaperitivi, conferenze, feste e ogni genere di avventure a pedali.

C’è anche la parte intellettuale con cicli di film, come quelli organizzati all’Alphaville Cineclub (qui il link alla rassegna), serie o documentari ad argomento bici e conferenze o tavole rotonde per lo scambio di idee, opinioni, esperienze. Book-Cycle, ospiti dell’associazione il Grande Cocomero in via dei Marsi 77, tutti i martedì di aprile se si va in bicicletta regala un libro.

Le iniziative vengono promosse da Salvaiciclisti, l’associazione organizza eventi in collaborazione con altre associazioni o privati, fornisce risorse per l’organizzazione (spazio online e fisico, oltre al prezioso lavoro dei soci) e soprattutto vuole essere il megafono dell’iniziativa anche a livello nazionale. Il 7 aprile alle 15:30 alla Città dell’Altra Economia sarà presentato W:E.B., il progetto della ciclabile infinita creato dall’associazione Salvaiciclisti Roma. Il programma dell’incontro prevede la presentazione di W:E.B., il bicicplan per Roma Capitale proposto da Salvaiciclisti-Roma per il PUMS. A seguire, l’intervento dei partecipanti che illustreranno le iniziative in atto sui territori, gli ostacoli e le opportunità per lo sviluppo delle infrastrutture dedicate alla mobilità in bicicletta a Roma.

Venerdì 13 aprile alle ore 10.30 partirà da piazza del Gesù a Napoli un bicibus (insieme di bici) interregionale in direzione Roma.

Un appuntamento promosso è ad esempio quello del 15 Aprile quando arriva la seconda edizione di Romapedala.

Quando ci si potrà unire al bicibus più vicino, ovviamente in bicicletta. Tutti i bicibus arriveranno fra le 12.00 e le 13.00 in Via dei fori Imperiali. Sono previsti anche due bicibus interregionali: uno da Perugia e uno da Napoli.

Durante il pomeriggio si potrà partecipare ai giochi della Grande Asta delle Biciclette organizzata dall’Associazione Ciclonauti, ci saranno le attività per i bambini, la musica e i balli della Murga Sincontrullo e gli spettacoli di strada dei SemiVolanti. Altro appuntamento da non perdere è la bicifestazione a Roma, Fori Imperiali, il 28 aprile.