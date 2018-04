Biotestamento: “Al di là di ogni irragionevole cura”

Pubblicato il 12-04-2018

La sezione di Casciana Terme Lari del Partito Socialista Italiano ha promosso per il prossimo venerdì 13 aprile, alle ore 21, presso la sala conferenze “Teresa Mattei” situata nel plesso scolastico di via Sandro Pertini a Perignano un’iniziativa sul tema del “testamento biologico” in merito alla Legge 219/2017 che ha regolamentato la modalità con cui una persona può dare disposizioni anticipate di trattamento riguardo alle eventuali

problematiche di salute che potessero sopraggiungere.

I socialisti hanno ritenuto di proporre un’occasione di informazione e servizio alla cittadinanza per fornire tutte le istruzioni su come predisporre le D.A.T. e soprattutto come renderle efficaci nei casi di necessità. La Regione Toscana si è mossa proprio in questi giorni con una delibera che regolamenta la trasmissione delle dichiarazioni anticipate di trattamento ai competenti uffici in modo che possano essere inserite nel fascicolo sanitario elettronico e, pertanto, immediatamente accessibili in caso di necessità, come per un arrivo al pronto soccorso in stato di incoscienza.

L’iniziativa verrà introdotta dal segretario del PSI avvocato Massimo Novi che illustrerà

gli aspetti giuridici e fornirà tutte le indicazioni normative; all’incontro ha aderito entusiasticamente il Sindaco Mirko Terreni che illustrerà nel dettaglio la situazione a livello comunale e fornirà indicazioni su come concretamente depositare le D.A.T.; sarà

inoltre presente il prof. Ubaldo Bonuccelli, neurologo primario dell’Azienda Ospedaliera Pisana e docente dell’Università di Pisa, che illustrerà questioni mediche che potranno essere previste come contenuto del testamento biologico.

All’incontro verranno distribuiti materiali informativi e verrà consegnato ai partecipanti un facsimile da personalizzare e poter depositare al Comune per rendere efficaci e opponibili le proprie volontà.

Qui per maggiori informazioni