Per molti anni il nome di Ugo Guido Mondolfo evocò “Critica Sociale”, la rivista che Turati aveva saputo collocare su un piano politico-culturale estremamente elevato facendola strumento ...

Gentile direttore Mauro del Bue, ho letto con attenzione il Suo articolo allegato e mi chiedo prima di tutto: quanti di quelli che verranno a Bologna L’avranno letto? Come al solito ...

Era il luglio del 1978 e il Congresso di Torino aveva scelto il garofano. Per il Festavanti che si svolse nella vasta area della Zucchi, ...

Partiamo dalla constatazione che i vincitori relativi delle ultime politiche sono alle prese con la quadratura del cerchio del come arrivare a formare una maggioranza ...

Fu Andreotti a inventare anche questa battuta. E cioè quella del pane che la Dc avrebbe potuto comprare in due forni, quello socialista e quello ...

Alessandro Bertinazzo e Elena Dondio

Analisi di PSI e Radicali per le elezioni provinciali

Pubblicato il 11-04-2018

Nell’ottica di traguardare congiuntamente il prossimo impegno elettorale di ottobre, i direttivi di Radicali Bolzano e del Partito Socialista, si sono ritrovati per vagliare l’ipotesi di una lista unitaria o individuare un accordo con altre forze politiche al fine di convergere in una lista unitaria e poter dare il proprio contributo per le prossime elezioni provinciali.

È naturale che, nel caso, la coalizione di riferimento che verrà individuata, dovrà dare ampie garanzie oltre che sulla tutela dell’autonoma e della conferma di un percorso di sostegno all’Europa, anche su quei valori e quei temi che i due partiti ritengono imprescindibili.

A partire dai diritti civili, lavoro, sanità, welfare, istruzione, ambiente e sicurezza.

Tutti argomenti questi che verranno poi nel dettaglio analizzati con la eventuale coalizione che verrà riconosciuta quale la più vicina agli obiettivi condivisi.

In attesa quindi di definire il comune percorso o la comune collocazione, i rappresentanti dei due partiti si ritroveranno il prossimo lunedì per proseguire nel confronto e nell’analisi dei temi a loro avviso utili e propedeutici al miglioramento della società locale, allo sviluppo territoriale ed al conseguente incremento della qualità della vita in provincia.

Alessandro Bertinazzo e Elena Dondio

Psi e Radicali Bolzano