Pubblicato il 12-04-2018

Campobasso. Venerdì 13 aprile alle ore 17,00 nelle sede Regionale del Psi di Campobasso, in Via Cavour 21, Riccardo Nencini, segretario del Psi, terrà una conferenza stampa di presentazione dei candidati socialisti nella lista UNIONE PER IL MOLISE per l’ elezione del presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del Molise che si terranno Domenica 22 Aprile 2018 , e del presidente della Regione Molise uscente Paolo Frattura. Alle ore 18,00 Nencini, accompagnato dal Segretario Regionale del PSI, Marcello Miniscalco, si recherà presso il vicino Centrum Palace per salutare il Premier Gentiloni, impegnato in un’altra iniziativa.

Perignano (Pi) venerdì 13 aprile Al di là di ogni irragionevole cura

Napoli. Sabato 14 aprile alle ore 11, il “Futuro possibile” Conferenza del Centro-Sud Italia presso Palazzo Caracciolo in Via Carbonara 112

Mantova, lunedì 16 aprile direttivo Provinciale

Pescara. Commemorazione dell’elezione di Sandro Pertini alla Presidenza della Repubblica.

