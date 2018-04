Una volta si diceva che ì liberisti sapevano produrre la ricchezza, ma non sapevano distribuirla, mentre i comunisti sapevano distribuirla, ma non sapevano crearla. Non era una bestemmia. Lo stesso ...

Qualche settimana fa sono andato allo Stadio per vedere una partita di calcio. Ho comprato dei biglietti di curva e ho portato mia figlia di 7 anni. Intorno a me ...

Non ci rimane che buttarla in neosatira perché siamo punto e a capo; infatti, appena uscita dalla camera iperbarica MPS sembra sia già sott’acqua di ...

DISCUSSIONE SUL FUTURO

Pubblicato il 06-04-2018

Due appuntamenti per il partito. Due occasioni per riprendere la discussione sul futuro. Dopo il risultato elettorale dello scorso 4 marzo, spiega il segretario del Psi Riccardo Nencini “è necessario che nel partito si avvii una discussione sul futuro a cui partecipi il maggior numero possibile di dirigenti, militanti, iscritti e simpatizzanti. Una discussione che dovrà avere come oggetto la situazione in cui si trova la sinistra riformista italiana, sui rimedi da adottare per arrestare una deriva che, alla luce del disastro elettorale la cui portata non pare essere stata compresa in tutta la sua gravità da ampi settori del maggiore partito, il Pd, rischia di travolgerla definitivamente”.

Un discussione franca a cui tutto il partito è chiamato a partecipare attivamente. “Il Psi – continua Nencini – può svolgere un ruolo importante, a condizione che si adottino nuovi canoni da applicare prima di tutto nella nostra comunità e si conduca senza remore una campagna volta a trasformare profondamente il nostro campo politico che appare oggi del tutto inadeguato a far fronte alla svolta populista e sovranista impressa dall’elettorato, i cui effetti deleteri non tarderanno a mostrarsi e farsi sentire. Nella mia recente intervista all’Avanti! ho indicato alcuni dei compiti a cui la nostra comunità dovrà applicarsi”.

“Dobbiamo pensare a una forma organizzativa più snella, più attenta alla comunicazione e più legata ai propri rappresentanti territoriali e contestualmente dobbiamo rafforzare la tendenza a rinnovarsi”.

E’ alle porte una consultazione amministrativa che interesserà molti comuni. Dobbiamo proporre la costituzione di tavoli del centro sinistra aperti a liste civiche e dove si scelgano per la cariche di Sindaco i candidati migliori e non obbligatoriamente quelli del partito più grosso. Come vedete il lavoro da fare sarà impegnativo e considero necessario un confronto tra noi che avrà luogo attraverso due assemblee territoriali che interesseranno il Centro Nord e il Sud e le isole”.

“Saranno due appuntamenti fondamentali – ha concluso Nencini – in cui mi aspetto un grande partecipazione che dispieghi un franco e fecondo dibattito”.

La conferenza per il centro Nord si terra a Bologna, sabato 7 aprile,a partire dalle ore 10,30 presso il Savoia Hotel Regency in Via del Pilastro, 2. Mentre quella per il Centro-Sud Italia si terrà a Napoli il 14 aprile alle ore 11.00 presso Palazzo Caracciolo in Via Carbonara 112.