Donato l’Archivio del Potenza Film Festival

Pubblicato il 10-04-2018

Si è tenuta lunedì 9 aprile 2018, alle ore 10:30, a Potenza nel foyer del Cineteatro “Don Bosco”, la conferenza stampa di presentazione e sottoscrizione dell’”Accordo di valorizzazione dell’Archivio Cinematografico e Audiovisivo del Potenza Film Festival” donato dal Noeltan Film Studio alla Universosud.

All’evento hanno partecipato: Antonio Candela, Amministratore della Universosud; Paride Leporace, Direttore Lucana Film Commission; Antonello Faretta, Fondatore del Potenza Film Festival e Ceo Noeltan Film Studio.

L’accordo prevede la donazione dell’intero archivio collezionato dal Noeltan Film Studio (che ha ideato e progettato negli anni l’evento) durante tutte le edizioni del Potenza Film Festival costituito da circa 5000 titoli (principalmente su supporti DVD, Bluray, DVCam, MiniDv e BetaSp) tra cortometraggi, documentari e lungometraggi, provenienti da più di 100 Paesi del mondo, realizzati dai principali nuovi autori internazionali.

Antonio Candela ha dichiarato al proposito: “Con la firma di cessione di questo patrimonio, si avvia la nascita di una vera e propria filmoteca a disposizione di quanti, per studio o per ricerca, ne vorranno usufruire. l’utilizzo sarà ad accesso gratuito per l’intera comunità lucana, nazionale ed internazionale”, e ha concluso: “Da oggi inizia un lavoro di catalogazione e di conservazione con il fine ultimo entro la fine del 2018 di renderlo accessibile”.

Il patrimonio comprende anche esclusive lezioni di cinema filmate durante i workshop e le lectures che i grandi maestri ospiti del Potenza Film Festival hanno tenuto negli anni. Tra queste, quelle di alcuni dei massimi autori della nouvelle vague iraniana come Abbas Kiarostami, Babak Payamie Jafar Panahi, il grande attore italo-americano Ben Gazzara, il Premio Nobel il pittore e cineasta cinese Gao Xingjian, il regista russo Artur Aristakisyan, lo scrittore e sceneggiatore Domenico Starnone, il regista Michelangelo Frammartino e il critico Enrico Ghezzi.

L’accordo prevede la digitalizzazione completa di tutte le opere e la loro fruizione gratuita a Potenza e a Matera presso le sedi della Universosud. Si dona alla Basilicata e i suoi appassionati e studiosi di cinema l’importante patrimonio filmico collezionato da uno dei più grandi eventi di cultura cinematografica della regione.

Antonella Faretta a conclusione del convegno ha affermato: “Sono davvero molto felice che il patrimonio cinematografico collezionato durante gli anni gloriosi del Potenza Film Festival possa tornare a vivere ed essere opportunamente ricatalogato e digitalizzato per essere fruito pubblicamente e gratuitamente dagli appassionati e studiosi del interessantissimo giovane cinema d’autore internazionale della scena contemporanea. Doniamo alla Universosud, una delle punte di diamante tra le imprese culturali lucane, un ricco patrimonio di circa 5000 titoli tra lungometraggi, cortometraggi e documentari di vario genere provenienti da circa 100 paesi del mondo per la costituzione di un fondo cinematografico moderno, plurale ed aperto che spero si arricchirà sempre di più nel tempo andando a costruire la prima cineteca del capoluogo lucano e un vivace punto di riferimento culturale della nostra regione”.