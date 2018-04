Eterne Verità Edizioni, nasce una nuova Casa Editrice

Pubblicato il 13-04-2018

Da qualche anno, in Italia, è nata una casa editrice innovativa, ispiratrice di pensieri e cultura. Parlo di Eterne Verità Edizioni. Il suo fondatore, Giuseppe Tamo, ha sempre centrato la sua azione editoriale nello studio delle antiche e moderne verità, riscoprendo un piacere verso ogni cosa che sia fonte di logica. Giuseppe Tamo è un siciliano dinamico e curioso, infatti i tanti lettori della sua casa editrice lo ammirano con immenso affetto. Egli riesce sempre a pubblicare libri di spessore internazionale, scoprendo giovani autori. ​La base di Eterne Verità è il concetto del potere mentale. Capire come determinati concetti imposti all’umanità abbiano condizionato fortemente le vite degli esseri umani è di fondamentale importanza per poter proseguire il cammino della vita. Capire come funziona la mente e come può essere condizionata in bene o in male è sicuramente la chiave del futuro per il genere umano. Tutto questo verrà fatto trattando argomenti quali: lo studio della Bibbia e le profezie ad essa attribuite. Nello staff di Tamo collaborano figure letterarie di livello, come Serena Pattaro e Victoria Knowldges. Inoltre c’è anche la versione di Eterne Verità Channel su YouTube, canale dove vengono programmate trasmissioni difficili da perdere. Giuseppe Tamo è l’editore letterario che segnerà un percorso importante all’interno della nostra società. Concludo citando gli autori di EV: Giuseppe Tamo, Andrea Di Lenardo, Marcoenrico De Graya e Iside Rapisarda.