Gaza, gli appelli per una pace duratura

Pubblicato il 06-04-2018

Da venerdì 30 marzo, vicino alla linea di confine tra Gaza e Israele, si contavano, sino al 4 aprile, 18 morti e 1630 feriti, tra i civili palestinesi che hanno manifestato per la “Marcia del ritorno”. Ma un altro palestinese e’ stato poi ucciso, presumibilmente dal fuoco di militari israeliani, mentre era in prossimità del confine ad est di Gaza City: l’ ha reso noto il ministero della Sanità palestinese. In Israele per ora non c’è conferma. A Gaza la tensione è alta, alla vigilia della ripresa, il 6 aprile, d’ una ‘Marcia del Ritorno’ di massa, in prossimità del confine con Israele. L’ospedale Shifa sta svuotando la corsie, nel timore di dover accogliere numerosi feriti.

Il palestinese ucciso, di cui è stata annunciata la morte poco fa da fonti mediche, è lo stesso che era stato colpito nella notte dall’esercito israeliano vicino alla barriera di sicurezza nella parte nord di Gaza. L’uomo è stato colpito da un drone israeliano e il suo corpo è giunto stamane all’ospedale Shifa di Gaza, han precisato sempre fonti mediche, secondo cui non è stata ancora stabilita l’identità del morto .