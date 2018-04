Mark Knopfler – A Life in Songs. Su Sky il doc sul fondatore dei Dire Straits

Pubblicato il 10-04-2018

È considerato tra i più grandi chitarristi viventi della storia del rock. Non si contano i chitarristi che negli anni hanno cercato di riprodurre i funambolici riff del suo repertorio e lo stesso vale per le tribute band nate da musicisti affascinati dalle canzoni dei Dire Straits. Stiamo parlando di Mark Knopfler: compositore, cantautore, produttore e musicista noto per aver fondato la band dei Dire Straits che, in 30 anni di carriera e con oltre 300 canzoni all’attivo, molte delle quali famosissime, ha fatto letteralmente scuola.

A lui è dedicato il documentario targato BBC in onda in esclusiva e in prima visione tv mercoledì 11 aprile su Sky Arte HD (canale 120 e 400 di Sky) Mark Knopfler – A Life in Songs.

Nato a Glasgow il 12 agosto 1949 da Louisa Mary Laidler, un’insegnante originaria del Northumberland ed Erwin Knopfler, un architetto e scacchista ungherese che aveva trovato rifugio in Scozia all’inizio della seconda guerra mondiale, dopo essere stato espulso dal paese nativo a causa della sua attività di oppositore al regime filonazista, Knopfler si è affermato come fondatore e leader del gruppo rock Dire Straits (1977- 1995), ma dopo lo scioglimento della band ha proseguito la propria carriera come solista continuando a distinguersi per il suo stile, ma anche per la sua sobrietà e la sua riservatezza.

Nel corso del documentario Knopfler descrive le canzoni che hanno influenzato la sua vita da musicista e accompagna il suo racconto con fotografie personali mai viste prima. Da quando era un giovane musicista da pub a Leeds negli anni Settanta, al successo con i Dire Straits, fino alla sua trionfale tournée mondiale come solista.