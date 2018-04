MillenniuMExpo: auto, moto e ricambi d’epoca. A Capannelle la 32° edizione

Pubblicato il 16-04-2018

Ritorna MillenniuMExpo, la storica e tanto attesa Mostrascambio di auto, moto e ricambi d’epoca del Centro-sud Italia. Nata nel 1999, è l’appuntamento d’eccellenza per ricambisti di auto e moto d’epoca, restauratori, modellisti, collezionisti di veicoli storici, vintage, instant classic e raduni club.

Nell’immenso Ippodromo Capannelle, con oltre 600 piazzole e 400 espositori, la 32° edizione di MillenniuMExpo accenderà i motori sabato 28 edomenica 29 aprile 2018. Tema centrale di quest’anno sarà il 3° Concorso di Eleganza (denominato Capannelle) in programma per la mattinata di sabato 28 aprile. L’evento è riservato a 40 auto d’epoca, costruite tra gli anni ‘20 e ‘70, che sfileranno nell’ippodromo per essere valutate da una giuria composta da esperti del settore. Il concorso prevede premi alla vettura d’epoca secondo i seguenti criteri: la più elegante (Best of show), nello stato più originale; la più simpatica (pubblico) e la più popolare (pubblico).

Non mancheranno al MillenniuMExpo le Ferrari del Club Appia Antica ex Little Tony e le rassegne storiche legate agli anniversari di modelli e marchi, che sveleremo prossimamente.

La manifestazione, che deriva soprattutto da oltre 50 anni di passione per il collezionismo di Sergio, papà dell’organizzatore, ha come Sponsor Major BPER BANCA e media partner Radio Ti Ricordi ed Epocauto.