Padel Day 2018.

Torna il torneo Padel e Beneficenza

Pubblicato il 06-04-2018

Padel&Beneficenza. Questi gli ingredienti della seconda edizione del Padel Day, l’evento nazionale – in programma domenica 27 maggio – che farà scendere in campo il Padel e l’aiuto a favore dell’AIRC, l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro che da oltre 50 anni si impegna a finanziare la ricerca oncologica per rendere il cancro sempre più curabile.

GLI OBIETTIVI – La kermesse si svolgerà nei Club di tutta d’Italia, da Nord a Sud, al fine promuovere e festeggiare lo sport del Padel e per raccogliere fondi che saranno in parte destinati all’AIRC, in concomitanza con lo storico mese rosa della prevenzione. Quest’anno il Padel Day – come obiettivo ambizioso – si è prefissato quello di coinvolgere tutte le Regioni di Italia, da Nord a Sud, abbracciando 50 Club e coinvolgendo 3.000 giocatori.

IL FORMAT – La manifestazione consisterà in un torneo amatoriale in cui le categorie ammesse saranno: doppio femminile, doppio maschile e doppio misto. Ogni Club deciderà se attivare tutte le categorie o fare solo quelle che riterrà potranno avere più successo. La domenica dell’evento sarà caratterizzata dal fatto che tutti i partecipanti giocheranno in rosa per festeggiare e promuovere il Padel, oltre a dare un aiuto concreto alla ricerca sul cancro.

I NUMERI DELL’EDIZIONE 2017 – L’edizione dello scorso anno ha riscosso un successo consistente, coinvolgendo più di 10 regioni da Nord a Sud dello stivale: 32 i Club (tra cui 1 a Valencia), 1.300 giocatori e 13.000 € di fondi diretti ad AIRC. L’evento è organizzato dalle associazioni Padel Torino, La Paddle Mania e PadelNostro con il sostegno e il patrocinio di ASI Padel – Associazioni Sportive e Sociali Italiane e del Comitato Paddle della Federazione Italiana Tennis.

per informazioni: info@padelday.it

Silvia Sequi