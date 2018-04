Il Movimento 5 stelle,guidato dal giovane Luigi Di Maio,durante le consultazioni in programma al Quirinale ha presentato una proposta per mettersi al centro del tavolo della trattativa per il prossimo ...

Scrive Andrea Zirilli:

La loro libertà

Pubblicato il 06-04-2018

Qualche settimana fa sono andato allo Stadio per vedere una partita di calcio. Ho comprato dei biglietti di curva e ho portato mia figlia di 7 anni. Intorno a me due diverse generazioni: alla mia sinistra un gruppo di quattro ragazzi tra i 15 e i 17 anni, sotto di me al lato destro un gruppo di tre quarantenni. I gruppi erano formati da uomini e donne.

Quello che mi ha colpito di tutti i gruppi era il disinteresse completo per la partita: avevano solo la voglia di stare assieme e (citando uno dei quarantenni) “spaccarsi a bestia”!

Prima della partita, la media era di almeno 3 birre per ogni persona dei due gruppetti. Al fischio d’inizio i 3 “caciaroni” dei due gruppetti, tirano fuori il tabacco, le cartine e il loro pezzettino di fumo con una normalità disarmante e da lì un rito veloce e ripetitivo per i due gruppi: prendono una noce di tabacco mista a fumo, la squagliano con l’accendino e la sfilacciano nel palmo della mano. Arrotolano la cartina, inseriscono il filtro e girano la sigaretta tra le dita in modo che il tabacco misto a fumo potesse scorrere uniformemente. Poi il rito dell’accensione e il passaggio tra i membri dei vari gruppi.

Tutto nella completa normalità con quel l’odore acre che aleggiava in libertà. Purtroppo accanto a noi avevo mia figlia e un suo amichetto e che per la libertà di questi ragazzi di spaccarsi a bestia, sono stati costretti a respirare il loro fumo per 2 ore. Ragionando sull’accaduto si capisce che gli assuntori di cannabis non sono più identificabili con un unico ceto sociale e si distribuiscono in tutte le classi e in tutte le fasce di età, senza distinzioni di sesso. È cambiata la percezione della droga che dissociandola dall’immagine dell’eroinomane emarginato, è vista come una sostanza del tutto compatibile con una normalissima vita. Si sa che presenta dei rischi, anche se prevale un’idea d’innocuità di queste sostanze e un’atmosfera di normalità che si sta diffondendo. Sono sostanze che facilitano la socialità e non sono sostanze da inoculare e quindi non lasciano segni visibili.

Il mondo del consumo è spesso caratterizzato dalla poliassunzione, abbinato anche con sostanze “lecite”: si beve alcol e alla fine con una canna ci si rasserena gli animi. Sono cambiati gli assuntori, ragazzi e ragazze giovani che studiano o lavorano ma anche professionisti di fascia alta. Cambiano anche i luoghi di consumo, non solo durante le partite, i rave e in discoteca, ma anche tra le mura domestiche.

Ciò che preoccupa è che tutto questo avviene davanti a tutti, senza preoccupazioni: è normale.

Alla fine della partita ho contato almeno una media di otto birre e di quattro canne per uno.

Una domanda per chi legge: questi due gruppetti fumavano perché il prodotto era proibito o perché soddisfavano un bisogno (quello di spaccarsi)? La proibizione è legata all’offerta, ma l’offerta esiste perché c’è una domanda e la domanda c’è, non perché il prodotto è proibito, ma perché corrisponde ad un bisogno la cui origine è psicologica e sociologica. La domanda di droga se non affrontata in maniera adeguata continuerà a crescere.

Andrea Zirilli