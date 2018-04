Vedendo quanto successo a Trèbes non potevo che ritornare a pensare al film di M. Kassovitz, “L’odio”. È un film del 1995, ambientato in Francia e il protagonista non è ...

Scrive Andrea Zirilli:

Perché tutte queste vittime di overdose?

Pubblicato il 03-04-2018

Il mercato delle droghe è da sempre un mercato del “venditore”: è oligopolistico al centro, ha una consistente fascia di operatori a livello intermedio e una gestione polverizzata dei punti vendita in periferia. La vendita è in mano alla criminalità organizzata che pianifica gli approvvigionamenti, definisce la dinamica dei prezzi e canalizza il mercato verso un prodotto. Spesso si coinvolgono i consumatori nella fase terminale dello spaccio, si riducono alcune droghe per spingerne altre, si spinge l’offerta contemporanea di varie droghe per incentivare la polidipendenza o droghe a prezzi promozionali per spingere un prodotto particolare.

E’una notizia di ieri su alcuni giornali che la mafia albanese sta guidando la spinta dell’eroina sul mercato italiano. Sotto di loro, a controllare lo spaccio al dettaglio ci sono i gambiani. Vedendo i morti di overdose negli ultimi giorni diventa strategico che il nuovo Parlamento appena insediato e il nuovo Governo che verrà, investano in educazione, prevenzione e cura, perché se è vero che quello della droga è un mercato del venditore, bisogna anche dire che l’offerta esiste perché c’è una domanda e la domanda c’è, non perché il prodotto è proibito, ma perché corrisponde ad un bisogno la cui origine è psicologica e sociologica.

La domanda di droga se non affrontata in maniera adeguata continuerà a crescere.

Ne vale la sicurezza dei nostri figli.

Andrea Zirilli