Una volta si diceva che ì liberisti sapevano produrre la ricchezza, ma non sapevano distribuirla, mentre i comunisti sapevano distribuirla, ma non sapevano crearla. Non era una bestemmia. Lo stesso ...

Qualche settimana fa sono andato allo Stadio per vedere una partita di calcio. Ho comprato dei biglietti di curva e ho portato mia figlia di 7 anni. Intorno a me ...

Scrive Rino Capezzuoli:

A Bologna per discutere

Pubblicato il 09-04-2018

Gentile direttore Mauro del Bue,

ho letto con attenzione il Suo articolo allegato e mi chiedo prima di tutto: quanti di quelli che verranno a Bologna L’avranno letto? Come al solito c’è del buonsenso, io dico sempre in ritardo, quando i disastri sono avvenuti. Mi piace il discorso sui tre piani. Sul primo credo che siamo tutti d’accordo dobbiamo ripartire da lì, seminando sui territori.

Sul secondo cominciano i distinguo.Cioè non è sufficiente ripartire dalla lista insieme ma dobbiamo sia pure turandoci il naso allargare il discorso a tutto lo schieramento di centrosinistra e di sinistra. Sugli amministratori va bene ma dobbiamo invitarli a pensare di più al partito che alle poltrone amministrative,ormai sono ridotti a fare da portaborse

come la nostra segreteria nazionale e che la smettano di andare a mendicare sul carro del vincitore di turno per qualche piatto di lenticchie Quanto all’opposizione se va bene a livello nazionale non è detto che sia sempre giusta anche a livello locale.

Cordiali saluti

Rino Capezzuoli