Scrive Romeo Tarone:

Lettera aperta al Presidente della Repubblica

Pubblicato il 18-04-2018

Illustrissimo Presidente Mattarella,

quante volte, avete dato risalto al problema della disabilità, un problema che affligge migliaia di famiglie Italiane. Ma a prescindere dai vostri appelli, i disabili gravissimi vivono ancora in condizioni disagiate, nei giorni scorsi un padre ha deciso di porre fine alla vita della propria figlia disabile grave, un problema che le famiglie cercano di risolvere in tutti i modi, ma a volte vengono circondate da uno sconforto, che lacera la voglia di vivere e di combattere contro la malattia. Per questo vi chiedo ancora una volta, di fare un appello al buon senso delle Istituzioni della Repubblica, affinché affrontano in modo significativo e umano, il problema dei disabili più gravi, in una Nazione democratica , non si può e non si deve girare la faccia, verso questioni di rilevanza umana, e sempre dimenticate da tutte le Istituzioni Governative.

Romeo Tarone

Coordinatore Movimento Italiano Disabili Ariano Irpino- Zungoli