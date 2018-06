Gentile Signor Direttore, Sono convinto che l'attuale politica a breve, nel giro di due-tre anni ci metterà nei guai, non escluso qualche conflitto militare. Chi ci amministra non ha compreso come ...

"È ormai chiaro che non si tratta di una malattia e classificarla come tale può causare una enorme stigmatizzazione per le persone transgender". Con questa assennata considerazione l'Organizzazione Mondiale della ...

I commentatori si sbizzarriscono sui risultati elettorali e più voci consigliano di ripartire azzerando il PD non mettendo in conto le potenzialità smarrite per strada ...

Gucci, un passo verso trasparenza e sostenibilità

Pubblicato il 26-06-2018

Gucci compie un ulteriore passo verso la trasparenza e la sostenibilità. Il 5 giugno, un giorno prima del World Environment Day, il brand ha lanciato Gucci Equilibrium, un nuovo portale collegato al sito tutto dedicato ai “temi ambientali, alle persone e alla ricerca di nuovi modelli”. Il nuovo progetto, che è parte del piano decennale a sostegno della sostenibilità e dei dipendenti, sarà uno degli strumenti cardine per aggiornare dipendenti, stampa e clienti sui risultati raggiunti in quest’ottica. “Equilibrium – si legge sul sito – significa che siamo concentrati sul portare la migliore qualità ai nostri clienti, mentre manteniamo un impatto sociale e ambientale positivo”.Il numero uno del marchio, Marco Bizzarri, ha inoltre annunciato che l’azienda sta lavorando su un programma che permetterà a ciascuno dei dipendenti della maison di dedicare l’1% del loro orario lavorativo al volontariato. Gucci non è nuovo a iniziative simili: di recente ha lanciato il suo ArtLab in Toscana, un nuovo complesso dedicato a scarpe e pelletteria che svilupperà nuove soluzioni volte a migliorare l’efficienza nella produzione e nella logistica; si è fatto promotore di un programma in tandem con le concerie per ridurre la quantità di pelle utilizzata; è stato premiato ai The Green Carpet Fashion Award lo scorso anno; ed è stata la prima azienda d’alta alta moda ad aderire a Parks — Liberi e Uguali, l’organizzazione senza scopo di lucro che promuove all’interno delle aziende socie i valori della diversità ed inclusione, con focus specifico sulla diversità dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere.

Mario Valtaneda