Il sottosegretario sulla Luna

Pubblicato il 22-06-2018

Dopo quel parlamentare che credeva all’esistenza delle sirene, ecco un sottosegretario pentastellato, certo Sibilia, avellinese, che mette in discussione lo sbarco sulla Luna. A suo giudizio si tratta di “episodio controverso”. Da stropicciarsi gli occhi. Ma non basta. Queste le sue motivazioni: “Al Monte dei paschi di Siena sono spariti 100 miliardi, c’é un morto in mezzo, e non si trova un responsabile”. La conclusione: “Come dice Gianna Nannini, Sei nato nel paese delle mezze verità”. Può essere, ma gliel’hanno spiegato a Sibilia che lo sbarco sulla Luna non é stato opera dell’Italia? Forse per lui un certo Armstrong é solo un jazzista. E va bene. Ma almeno chieda lumi a Di Maio che di geografia se ne intende. Eccome. Gli spieghi, Di Maio, che furono gli americani, che vivono in un paese lontano, collocato vicino al Venezuela. E questa non é una mezza verità, stia sicuro, on. Sibilia, sottosegretario pentastellato, al ministero dell’Interno. Stellato e con la testa (se ce l’ha) decisamente sulla Luna…