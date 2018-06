Salve, scrivo questa lettera affinché venga pubblicata il più possibile per sensibilizzare i tantissimi giudici che ogni giorno si trovano a decidere delle vite altrui e per cercare un aiuto ...

Sorprendentemente gli utimi anni si sono contraddistinti per la protesta del "popolo" contro gli istituti di credito i quali, in maniera più spregiudicata del solito, ...

A Roma vacatio tante, nobili quelle legis et memoriae e più volgari fossi e buche. La vacatio legis ad onta dei proclami prevede per i ...

Come per Figaro è un continuo e festoso canto: “Salvini di qua, Salvini di là”. L’Italia ha mostrato i muscoli, ha costretto la Spagna ad ...

Milano, 20 giugno. Tre dialoghi con Claudio Martelli;

Mantova, 27 giugno Memorial Gianni Usvardi

Pubblicato il 20-06-2018

Mantova mercoledì 27 giugno dalle ore 18, 30 Memorial Gianni Usvardi, un torneo di calcio a 7, cui parteciperà, oltre al team del Comune di Mantova guidato dal Sindaco Mattia Palazzi, anche una squadra in rappresentanza della nostra Federazione (a questo proposito chi volesse giocare può contattarmi all’indirizzo mail mantovasocialista@gmail.com). Al termine delle sfide calcistiche potremo mangiare un risotto in compagnia nel ristorante dell’adiacente Arci Bocciofila a pochi metri dal campo di gioco. Il 3° Memorial Gianni Usvardi è il prologo all’edizione 2018 della Festa dell’Avanti che si articolerà in più manifestazioni organizzate in luoghi diversi, ma sul programma completo torneremo nei prossimi giorni.