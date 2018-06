Egregio Direttore, E il Governo italiano Lega e Mov5stelle, la smetta di essere vigliacco, questa battaglia si fa al Consiglio Europeo e non sulla pelle delle persone in mare. Erri De Luca: ...

Pacco-bomba ad avvocato. Pisani: “Intollerabile”

Pubblicato il 19-06-2018

Un pacco bomba nella provincia di Salerno. Un ordigno è esploso tra le mani di Giampiero Delli Bovi, 29enne avvocato civilista di Montecorvino Rovella, che ha perso entrambe le mani. Delli Bovi eletto la scorsa settimana, e presidente del Forum dei giovani della zona, è conosciuto anche perché è un fidato collaboratore del neoeletto sindaco Martino D’Onofrio, che ha affiancato e sostenuto nella recente campagna elettorale.

La deflagrazione è avvenuta nell’esatto istante in cui il 29enne ha tentato di aprire l’involucro. Il pacco, indirizzato proprio a lui, era avvolto nella carta di Bartolini spedizioni. All’interno cartucce a pallettoni che sarebbero esplose automaticamente al momento dell’apertura.

A soccorrerlo sono stati, subito dopo aver udito il forte boato, i suoi familiari. Delli Bovi è stato poi trasportato d’urgenza presso l’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, dove è stato operato in tarda mattinata. Il primario del reparto di Rianimazione, Renato Gammaldi, ha confermato che il giovane avvocato, “da quello che si è potuto vedere, perderà entrambe le mani”.

Ora tra le piste battute dagli inquirenti c’è soprattutto quella politica, ma si stanno esplorando pure la vita personale e professionale dell’avvocato. A destare sconcerto nel piccolo centro – poco più di 12mila anime a una quindicina di chilometri da Salerno – sono state le modalità mafiose dell’aggressione.

Maria Pisani, portavoce Psi e Presidente Forum Giovani appena saputo dell’accaduto ha fatto sapere: “Nelle prossime ore mi recherò io stessa a fargli visita. A Giampiero, Presidente del Forum dei Giovani di Montecorvino, va tutto il nostro affetto, il nostro riconoscimento e la nostra vicinanza. È una vigliaccheria vergognosa e deprecabile che non possiamo accettare e tollerare. Siamo e saremo sempre in prima fila contro ogni tipo di violenza. A testa alta con dignità e coraggio. Tieni duro Giampiero”.