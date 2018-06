Nacque a Tortona, piccolo comune piemontese, il 7 gennaio del 1887 in una famiglia di contadini che a prezzo di enormi sacrifici lo fecero studiare ...

Gentile Signor Direttore, Sono convinto che l'attuale politica a breve, nel giro di due-tre anni ci metterà nei guai, non escluso qualche conflitto militare. Chi ci amministra non ha compreso come ...

Sono 2.700.000 gli italiani sopravvissuti nel 2017 grazie alle mense dei poveri. Cifre poco note a causa dell'imbarazzo e della dignità di chi non è ...

Dopo quel parlamentare che credeva all’esistenza delle sirene, ecco un sottosegretario pentastellato, certo Sibilia, avellinese, che mette in discussione lo sbarco sulla Luna. A suo ...

Inutile girarci attorno. E’ finita davvero una fase storica per la sinistra italiana. E sta finendo politicamente la stagione del Pd. Ammesso che questo partito ...

Pier Paolo Ramoino

Imperia, riconfermata la presenza socialista

Pubblicato il 25-06-2018

Il ballottaggio al comune di Imperia, seppure in un quadro negativo per il centro-sinistra rimasto escluso al primo turno, ha visto l’arrestarsi in Liguria del modello Toti-Salvini.

Infatti l’ex ministro Claudio Scajola, a capo di liste civiche che contestavano la deriva estremista e la subalternità alla Lega ,ha sconfitto il candidato Luca Lanteri espressione del centro destra che governa ormai in tutta la regione.

L’esito del ballottaggio ha determinato nel riparto degli eletti dell’opposizione la rielezione in consiglio comunale del compagno Roberto Saluzzo.

La lista di chiara ispirazione socialista “Imperia di tutti Imperia per tutti” è stata l’unica lista dello schieramento di centro sinistra non solo a confermare il risultato del 2013 ma ad incrementarlo sia in termini di voti che di percentuale arrivando al 4%.

Tale risultato è il frutto del lavoro svolto nei cinque anni precedenti sia di intervento programmatico ma anche di proposizione politica che ci ha portato anche sovente ad assumere un ruolo di leadership all’interno della coalizione.

Determinate è stato il ruolo del nostro compagno Fabio Natta, Presidente della Provincia, che con la sua azione e presenza ha dato sostanza e visibilità al nostro operato in città.

La scelta di costruire un movimento politico-civico che affianchi l’azione del PSI ha confermato tutta la sua validità riuscendo a coinvolgere, non solo nella formazione della lista, settori di elettori cittadini di centro sinistra che, senza un riferimento stretto di partito ci hanno riconosciuti come punto di iniziativa politica seria ed incisiva in Imperia.

Pier Paolo Ramoino

Segretario cittadino PSI