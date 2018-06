Gentile Signor Direttore, Sono convinto che l'attuale politica a breve, nel giro di due-tre anni ci metterà nei guai, non escluso qualche conflitto militare. Chi ci amministra non ha compreso come ...

"È ormai chiaro che non si tratta di una malattia e classificarla come tale può causare una enorme stigmatizzazione per le persone transgender". Con questa assennata considerazione l'Organizzazione Mondiale della ...

I commentatori si sbizzarriscono sui risultati elettorali e più voci consigliano di ripartire azzerando il PD non mettendo in conto le potenzialità smarrite per strada ...

Psi Umbria. “Necessaria una coalizione riformista”

Pubblicato il 26-06-2018

“Dopo la disfatta alle ultime elezioni politiche, il centrosinistra umbro subisce innegabilmente un’altra sconfitta anche alle amministrative, ma non tutto nella nostra regione è addebitabile al trend nazionale, come dimostrano i casi di Terni e Umbertide, dove la consiliatura è terminata in anticipo a causa delle divisioni interne al Partito democratico. A Spoleto l’apparentamento ha dimostrato che la somma matematica non corrisponde a quella politica”. Questo il commento della segreteria regionale dell’Umbria del Partito socialista dopo l’ultima tornata elettorale che ha riguardato anche le amministrazioni comunali umbre.

“Da tempo, come socialisti – proseguono dalla segreteria umbra del Psi –, sosteniamo la necessità di rilanciare una coalizione riformista che nel corso degli anni si è andata sempre più deteriorando e disgregando sul piano politico e programmatico. Pensiamo che il Partito democratico avrebbe fatto bene a valorizzare le forze politiche della coalizione, a vantaggio del pluralismo e della rappresentanza. Si è preferito scegliere di perseguire un disegno egemonico, che forse ha saputo conquistare solo qualche singolo esponente politico, ma non certo gli elettori, ormai sempre più delusi”.

“Del resto, le poche affermazioni positive per il centrosinistra – aggiungono dal Psi dell’Umbria – si sono avute, non per caso, solo nei Comuni in cui si è saputo valorizzare il pluralismo all’interno della coalizione. Il Psi dell’Umbria non intende arrendersi dinanzi al declino politico della coalizione ed intraprenderà sin d’ora tutte le iniziative necessarie per il rilancio effettivo dell’area riformista nella nostra regione”.

“In tal senso – concludono i socialisti umbri –, rivolgiamo un appello a tutte le forze politiche e civiche che condividano con noi l’esigenza di contrastare le derive populiste e massimaliste sempre più presenti anche nei nostri territori”.