Sul lavoro è fondamentale combattere i fenomeni di abuso di contratti senza alcuna tutela, che rappresentano storicamente la flessibilità “cattiva”. Ma per fare una vera riforma che dia “dignità” non si ...

Scrive Adalberto Andreani:

Mettiamoci al lavoro

Pubblicato il 25-06-2018

Gentile Signor Direttore,

Sono convinto che l’attuale politica a breve, nel giro di due-tre anni ci metterà nei guai, non escluso qualche conflitto militare. Chi ci amministra non ha compreso come gli immigrati siano forza lavoro, e come in ossequio alla nostra Costituzione Repubblicana, in cambio di vitto ed alloggio, possano essere impiegati per Il Lavoro e lavori che i giovani Italiani non fanno e-o non vogliono fare.

Ripulire spiagge, città, dare ausilio ai terremotati. Quello che è più grave, sono i rigurgiti nazisti europei, che trovano fondamento nella teoria della razza, e dimenticano gli appelli accorati di Papa Francesco che sono (i naufraghi) e siamo tutti uomini, anche i disperati sulle barche. La sinistra socialista europea deve riprendere il messaggio cristiano-socialista autentico, e i partiti socialista italiano, francese, spagnolo, svedese, inglese, ecc…predisporre una carta comune che dia vita ad un vero partito socialista europeo con simbolo unico e valori comuni, ed agli Stati Uniti d’Europa. La destra europea è una vecchia storia che ha causato due guerre mondiali, con milioni di morti. La destra ha valori stantii. Solo i partiti socialisti non comunisti della Europa occidentale hanno permesso il progresso dell’Europa negli anni dal 1950 in poi. Mettiamoci al lavoro in tal senso.

Adalberto Andreani

Rieti