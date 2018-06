I commentatori si sbizzarriscono sui risultati elettorali e più voci consigliano di ripartire azzerando il PD non mettendo in conto le potenzialità smarrite per strada ...

Scrive Andrea Malavolti:

Roma, nessuna piazza per Almirante

Pubblicato il 27-06-2018

Caro Direttore,

nessuna strada o piazza – si legge su Pagine Ebraiche – sarà dedicata a Roma a Giorgio Almirante, diversamente da quanto stabilito in una mozione di due settimane fa. Ironizza il Messaggero: “Era il 14 giugno quando l’Assemblea capitolina, coi voti determinanti dei Cinquestelle, ha deciso che a Roma andrebbe intitolata una strada a Giorgio Almirante. Ieri sera, coi partigiani a marcare stretto il Consiglio comunale, il Movimento ha fatto inversione a U: contrordine grillini, la via al leader missino non si fa più”. Tra le tante voci che si erano levate in protesta viene ricordata anche quella della Comunità ebraica.

Andrea Malavolti