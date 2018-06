Scrive Andrea Zirilli:

La flessibilità sicura

Pubblicato il 25-06-2018

Sul lavoro è fondamentale combattere i fenomeni di abuso di contratti senza alcuna tutela, che rappresentano storicamente la flessibilità “cattiva”.

Ma per fare una vera riforma che dia “dignità” non si agisce per Decreto Legge. È necessario e responsabile farla con l’accordo delle parti sociali, ascoltando anche le aziende. Abbiamo bisogno di un progetto organico e strutturale di riforma che si configuri come una reale proposta di modernizzazione rivolta al Paese, che possa contribuire al rilancio dell’economia e all’attrazione d’investimenti dall’estero, attraverso quella flessibilità in entrata ed in uscita necessaria per competere. Come? Puntando sul decentramento del nostro sistema della contrattazione collettiva, sull’introduzione di tutele economiche e professionali e su un’assistenza effettiva e intensiva nel mercato del lavoro a favore dei lavoratori che hanno perso il posto di lavoro e infine su strumenti contrattuali (es: somministrazione di lavoro) che garantiscano ai lavoratori una flessibilità sicura. Incentivando e sostenendo il ruolo delle Agenzie per il lavoro, il nuovo Governo potrà avere una risposta alle sue preoccupazioni: non c’è mai sfruttamento ma professionalità nell’intermediare domanda e offerta di lavoro, efficacia nell’inserire le persone in percorsi formativi e di continuità professionale ed infine capacità nell’accompagnare i lavoratori in percorsi di ricollocazione professionale.Un nuovo modo di intendere il lavoro come elemento dinamico teso al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei sistemi produttivi, il tutto in una rinnovata idea di competitività.

Andrea Zirilli