Verona, muore operaio schiacciato da lastra di cemento

Pubblicato il 21-06-2018

Una strage ‘bianca’, un altro morto sul lavoro. Un operaio, che lavorava per una ditta che opera in subappalto nel cantiere per la realizzazione della variante alla SP.6 dei Lessini, è rimasto schiacciato sotto una pesante sponda di cemento che non era fissata bene ai ganci di sicurezza. Inutili i soccorsi dei colleghi di lavoro e dei sanitari del 118, arrivati con l’elicottero di Verona Emergenza assieme ai Vigili del fuoco.

Pasquale Misitano stava lavorando vicino ad un muretto nel cantiere della variante alla Sp6 quando questo è stato travolto.

L’uomo lascia due figli piccoli e la moglie in attesa del terzogenito. La ricostruzione del tragico incidente è al vaglio degli inquirenti.

Sul posto anche il personale della Poliza di Verona e dei vigili del fuoco, con due squadre più un’autogru, oltre ai tecnici dello Spisal dell’Ulss 9 Scaligera e ai carabinieri di Grezzana.