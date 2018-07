Ok, siamo nella società definita “post-thrut”. Siamo inondati da una mare di “fakes” che puntano alla costruzione di un mondo che non c’è. Ovviamente per costruire “il mondo che non ...

Condanna a No Vax per procurato allarme

Pubblicato il 13-07-2018

A Modena arriva la prima condanna per un’attivista No Vax che adesso dovrà pagare 400 euro di multa per “procurato allarme”. Nei due manifesti 3×6 esposti a Modena erano sbagliati i dati ripresi dalle associazioni “Riprendiamoci il pianeta-Movimento di resistenza umana” e “Genitori del No Emilia Romagna” e attribuiti in modo improprio all’Agenzia Italiana del Farmaco. Nei confronti di Magda P. , adesso condannata, si erano attivati i magistrati Lucia Musti e Claudia Ferretti, che aveva raccolto la querela, presentata dall’avvocato Vittorio Manes, per conto dell’Ausl. Secondo l’Azienda, come già confermato dai “No Vax” che avevano ammesso l’errore, i manifesti riportavano un dato errato: non sono 21658 i bambini danneggiati, ma quella cifra è riferibile solo alle segnalazioni arrivate all’Aifa.

“Ci siamo resi conto di avere scritto una inesattezza nel nostro manifesto che stiamo correggendo”, scrisse sui social ai tempi ‘Riprendiamoci il pianeta’, ma la reazione dell’Ausl è stata decisa in quanto “la diffusione di tali contenuti fa leva su false informazioni in grado di disorientare immotivatamente i cittadini”.

La condanna potrà ancora essere appellata ma rappresenta un primo punto fermo sulla questione.