Google pronto a unire gli Usa e l’Europa

Pubblicato il 18-07-2018

Un lunghissimo cavo sottomarino che collegherà gli Stati Uniti e l’Europa, nello specifico il centro di Google in North Virginia con quello belga. Il colosso Google si prepara a costruire il primo cavo transatlantico proprietà esclusiva di una società che non sia di telecomunicazioni. Il progetto Dunant, una dedica al premio Nobel e fondatore della Croce Rossa Henri Dunant, mira a offrire “connessioni cloud altamente sicure, a bassa latenza, con elevata larghezza di banda” in mare aperto. “Dunant aggiunge capacità di rete attraverso l’Atlantico, completando uno dei percorsi più trafficati su Internet e supportando la crescita di Google Cloud”, ha scritto in un post Jayne Stowell, negoziatore strategico dell’infrastruttura globale di Google.

Sarà disponibile nel tardo 2020 e si aggiunge alla lista di cavi sottomarini che, privatamente o come parte di un consorzio di aziende, Google ha introdotto per supportare i propri servizi. Duncant è il secondo, il primo, Curie (dedicato a Marie Curie, Nobel per la fisica nel 1903), sarà attivo e funzionante già l’anno prossimo, nel 2019, e collegherà Los Angeles al Cile.