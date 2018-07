Nacque a Tortona, piccolo comune piemontese, il 7 gennaio del 1887 in una famiglia di contadini che a prezzo di enormi sacrifici lo fecero studiare ...

Mia sorella Cristina Cattafesta è stata fermata domenica scorsa, 24/06/2018 nel giorno delle elezioni in Turchia, nel sud est del paese, nella città di Batman. Doveva svolgere il ruolo di ...

Nei giorni scorsi, mi sono fermato a riflettere sulle seguenti notizie : 1) In Italia, più di 5 milioni di persone vivono in una condizione di povertà, corrispondenti a circa ...

L’Istat che monitora la povertà del Paese ha lanciato l’allarme su centinaia di migliaia di minori che vivono in miseria. Proprio come la nota favola ...

Dopo quel parlamentare che credeva all’esistenza delle sirene, ecco un sottosegretario pentastellato, certo Sibilia, avellinese, che mette in discussione lo sbarco sulla Luna. A suo ...

I commentatori si sbizzarriscono sui risultati elettorali e più voci consigliano di ripartire azzerando il PD non mettendo in conto le potenzialità smarrite per strada ...

L’onda gialloverde è arrivata anche a Vicenza

Pubblicato il 02-07-2018

A Vicenza, alcuni giorni prima della celebrazione delle elezioni comunali del 10 giugno, era emerso dalla stampa locale come alcuni candidati del centrodestra avessero condiviso post inneggianti al nazi-fascismo.

Correttamente, il candidato del centrodestra si era dissociato chiedendo a quei candidati, in caso di elezione, di fare un passo indietro e aveva altresì dichiarato che, in caso di una sua elezione, non avrebbe consentito ambiguità.

Il 10 giugno, al primo turno, grazie alla “desistenza” forzata dei 5stelle impediti dal movimento nazionale a presentare la loro lista, il candidato del centrodestra è stato eletto Sindaco.

Ovviamente, i candidati che avevano condiviso i post nazi-fascisti si sono ben guardati dall’adempiere a quanto richiesto in campagna elettorale dal loro candidato Sindaco e nessuno si è dimesso.

Il Consigliere comunale del PSI Ennio Tosetto, unico eletto della lista civica di centrosinistra “Vinova”, è intervenuto nel corso della prima seduta del Consiglio Comunale (leggi l’intervento integrale) stigmatizzando come la nuova maggioranza non abbia ottemperato a quanto detto in campagna elettorale.

Nel suo intervento, il compagno Ennio Tosetto ha sottolineato la gravità di come il Sindaco del centrodestra, una volta eletto, abbia liquidato l’episodio sostenendo come, secondo quanto riportato sulla stampa locale, il caso sia rientrato perché, a giudizio del Sindaco, “è prevalente la volontà dell’elettorato e perché tutto sommato si tratta di piccole questioni irrilevanti e datate”.

L’onda gialloverde, è arrivata anche Vicenza, col suo carico di ipocrisie e finte verità. Il PSI vicentino è assolutamente preoccupato e promuoverà iniziative comuni con l’intero centrosinistra del territorio.

Luca Fantò

Segretario regionale PSI del Veneto