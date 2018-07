Migranti. Marc Gasol smentisce le Fake News

Pubblicato il 18-07-2018

È la foto che sta facendo il giro del web in queste ore, quella della donna del Camerun trovata attaccata a una tavola che era quello che resta del fondo del gommone su cui viaggiava insieme ad altre decine di persone. Josephine ha aspettato per due giorni che arrivassero i soccorsi, finché non è stata tratta in salvo dall’Ong Proactiva Open Arms. Tra i soccorritori Marc Gasol, campione di pallacanestro spagnolo e giocatore dei Memphis Grizzlies, che ha deciso di imbarcarsi sulla nave di Proactiva Open Arms, ONG catalana che salva i migranti nel Mediterraneo. Il cestista che guadagna 24 milioni di dollari l’anno passerà le ferie così quest’anno, come ha fatto l’anno scorso. Scatenando le polemiche di quanti hanno utilizzato la sua presenza per tacciare di ‘buonismo’ e pubblicità il giocatore. Eppure senza quelle foto non si sarebbe saputo nulla dell’attività di Gasol che solo dopo le foto che lo ritraevano ha twittato:

Frustration, anger, and helplessness. It’s unbelievable how so many vulnerable people are abandoned to their deaths at sea.

Deep admiration for these I call my teammates at this time @openarms_fund pic.twitter.com/TR0KnRsrTE — Marc Gasol (@MarcGasol) 17 luglio 2018

Gasol ha anche raccontato: “L’abbiamo salvata, caricata a bordo della barca e poi sulla nave, dove i medici le hanno prestato le prime cure. Era scioccata, spaventata, Le abbiamo detto che l’avremmo aiutata. Abbiamo saputo che il suo nome è Josephine, che è partita dal Camerun. Perché sono qui? La fotografia che nel 2015 ha fatto il giro del mondo, quella del piccolo Aylan Kurdi, morto in un naufragio sulle rive della Turchia, mi ha provocato un senso di rabbia. A quel punto per me era chiaro che tutte le persone devono fare la loro parte per far sì che queste cose non accadano più. È stato allora che ho incontrato la gente di Open Arms. Mi hanno fatto capire che è una realtà drammatica in cui vivono molti bambini in tutto il mondo. Per me è stato uno shock. Così mi sono messo a disposizione. Ammiro le persone delle Ong, che hanno messo a disposizione loro risorse economiche, logistiche, personali per aiutare i disperati. Ammiro chiunque fa qualcosa, senza aspettare che gli altri lo facciano”.

La presenza del campione dell’Nba smentisce poi il tweet adirato del Videpresidente del Consiglio, Matteo Salvini dopo le accuse della Ong spagnola contro Libia e Italia per aver lasciato morire innocenti in acqua senza intervenire. «Nonostante la nostro disponibilità di porti italiani, la nave Ong va in Spagna con donna ferita e due morti..non sarà che hanno qualcosa da nascondere?». In sostanza secondo Salvini le immagini e il salvataggio sarebbero una montatura della Ong per poter accusare la linea del Governo Conte sull’immigrazione oltre a screditare anche i Governi di Libia e Malta per i mancati soccorsi.