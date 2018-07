L’Istat che monitora la povertà del Paese ha lanciato l’allarme su centinaia di migliaia di minori che vivono in miseria. Proprio come la nota favola ...

Muore un altro operaio travolto da una lastra di marmo

Pubblicato il 06-07-2018

Un altro operaio muore lavorando. Negli ultimi mesi a morire sono soprattutto lavoratori edili in ditte appaltatrici, stavolta è accaduto in un cantiere edile di via Mantova, a Lonato del Garda (Brescia), dove un operaio di 59 anni è rimasto schiacciato sotto il cestello elevatore dell’autocarro sul quale stava lavorando. L’incidente è avvenuto ieri intorno alle 11 e l’uomo ha perso subito conoscenza e non si è mai ripreso durante le prime operazioni di soccorso. Ora l’operaio è deceduto in seguito alle gravi lesioni riportate.

Secondo la prima ricostruzione dei fatti, al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Desenzano del Garda e dei tecnici dell’Ats, l’operaio si trovava nel cestello quando una lastra di marmo del peso di 40 quintali si è staccata travolgendo il mezzo, che si è ribaltato ferendo il 59enne, rimasto sotto la struttura in metallo. Sarà anche da appurare se le vigenti leggi sul lavoro sono state rispettate. Il cantiere interessato è quello della lottizzazione dell’area “Catalpa”.